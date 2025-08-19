Junts pide comparecer al gobierno de Collboni para explicar la situación con los socorristas

Socorristas de Barcelona durante una concentración, en la plaza Sant Jaume, a 1 de agosto de 2025, en Barcelona, Catalunya (España) - Alberto Paredes - Europa Press

BARCELONA 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal de Junts ha pedido al gobierno del alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, que comparezca para explicar las medidas que están llevando a cabo para solucionar la situación de los socorristas, que este martes cumplen su 19 día de huelga.

Tras reunirse con los trabajadores, el líder de la formación, Jordi Martí, ha lamentado que el alcalde "continúe haciendo el papel de espectador" después de más de dos semanas de protestas y dos años de reivindicaciones, explica la formación en un comunicado.

De este modo, ha reivindicado la necesidad de que el gobierno municipal comparezca en la Comisión de Presidencia para explicar por qué se ha permitido que la situación llegue a este punto, y se ha mostrado convencido de que el resto de grupos se sumará a su demanda.