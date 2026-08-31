Junts pide comparecer a Niubó para explicar las conclusiones del informe de las pruebas PISA

Archivo - La expresidenta del Parlament, Anna Erra, a su llegada a una reunión de la ejecutiva de Junts - Kike Rincón - Europa Press - Archivo

BARCELONA 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El grupo de Junts en el Parlament ha registrado una solicitud de comparecencia de la consellera de Educación de la Generalitat, Ester Niubó, para explicar las conclusiones del informe sobre las pruebas PISA Catalunya, en las que superó la tasa de exención permitida por la OCDE hasta alcanzar el 23,2%.

En un comunicado este lunes, la diputada de Junts en el Parlament, Anna Erra, ha reclamado que esta comparecencia en comisión parlamentaria sea "lo antes posible".

"Hay que saber toda la verdad, depurar todas las responsabilidades necesarias y adoptar las medidas que hagan falta para que una negligencia de estas dimensiones no se vuelva a producir", ha reclamado Erra.

Así se ha pronunciado Junts después de que Niubó haya anunciado este lunes la apertura de tres expedientes disciplinarios a dos funcionarios y un alto cargo por la polémica de las pruebas PISA, y también se haya producido el cese de la secretaria general del departamento, Teresa Sambola, aunque lo han desvinculado de la polémica de las pruebas PISA en Catalunya .

Junts también ha criticado que Niubó no haya podido asegurar que el curso escolar no empiece con una nueva huelga educativa, y ha acusado a la consellera de no haber "hecho los deberes".