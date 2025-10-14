Junts pide que Parlon y Paneque expliquen en el Parlament las "disfunciones" por las lluvias

BARCELONA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

Junts ha registrado este martes la solicitud de comparecencia en el Parlament de la consellera de Interior, Núria Parlon, y de la consellera de Territorio y Transición Energética, Sílvia Paneque, para explicar las "disfunciones" en su gestión durante el episodio de lluvias en comarcas del sur de Tarragona.

Lo ha explicado en rueda de prensa la portavoz de Junts en el Parlament, Mònica Sales, que ha concretado que también solicitan que dé explicaciones al respecto la directora general de Protección Civil de la Generalitat, Marta Cassany, y el director de la ACA, Josep Lluís Armenter.

Para Sales, deben dar explicaciones sobre el "retraso" en el envío de alarmas a la población, sobre que diversos ciudadanos no recibieran el aviso y para saber si el ACA ha procedido a revisar zonas inundables y limpiar torrentes y barrancos.

"Hace 9 meses que el Parlament lo aprobó y queremos saber qué ha hecho el Govern en esta dirección", ha reclamado la portavoz parlamentaria de Junts, que también ha cuestionado la gestión sobre la actividad escolar.

Además, ha reiterado las acusaciones contra el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, al que ha acusado de "dejadez de funciones" porque, a su juicio, no es aceptable que fuera a Madrid a celebrar la Hispanidad y no se quedara en Catalunya ante las alertas meteorológicas de riesgo que había.

DEBATE DE POLÍTICA GENERAL

Tras el Debate de Política General (DPG) de la semana pasada, también ha aprovechado para resaltar la "debilidad" de Illa, al que ha recriminado de nuevo su supuesta supeditación al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"Por un lado alienándose al lado de PP y Vox para bloquear el acuerdo de Bruselas y cuestiones relevantes para los intereses de los catalanes.

Y por otro con una dependencia total a los Comuns, que marcan las políticas sociales y económicas del Govern", ha apuntado.