Junts pide a PSC, ERC y Comuns apoyar la rebaja del IRPF: "Es un tema de justicia"

El portavoz de Junts, Josep Rius - EUROPA PRESS

BARCELONA, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Junts, Josep Rius, ha pedido a PSC, ERC y Comuns que rectifiquen su posición y apoyen la iniciativa de su grupo que se debatirá en el Parlament para deflactar el IRPF y eliminar el impuesto de Sucesiones y Donaciones: "No es un tema de derechas ni de izquierdas, es un tema de justicia".

"No se trata de hacer suplementos de crédito, que son parches, y sí de introducir medidas que permitan mejorar las condiciones de vida de los catalanes, como es la reducción de la presión fiscal", ha sostenido este lunes en rueda de prensa.

Pese a todo, cree que socialistas, republicanos y Comuns son partidarios de mantener el "infierno fiscal de los catalanes en vez de aligerar sus bolsillos", perjudicando sobre todo a las clases medias y trabajadoras, ha advertido.

Para Rius, Catalunya no puede aguantar más "esta situación de injusticia fiscal", y por ello defiende que debe corregirse.

"En Andalucía, en 2022, ya bajaron el IRPF y se bonificó en un 95% el impuesto de Sucesiones y Donaciones. Y se pueden desgravar la compra de animales de compañía, la factura del dentista o la cuota de gimnasio", ha apuntado.

Además, ha asegurado que mientras Catalunya sufre "un déficit fiscal de 22.000 millones, en Andalucía tiene un superávit fiscal cifrado en 6.000 millones".

También ha considerado que el proyecto de Presupuestos de Catalunya de este año está "pendiente de que pasen las elecciones andaluzas para no perjudicar las expectativas electorales del PSOE", pero Rius defiende que no pueden esperar por las urgencias que deparará el impacto de la guerra en Irán.

BAJAS LABORALES

Sobre la retirada de los incentivos para acortar y adecuar la duración de las bajas médicas por parte de la Conselleria de Salud, Rius ha celebrado que el Govern haya rectificado "el error".

"Es un nuevo ejemplo de la mala gestión del Govern de Salvador Illa, que cada día es más evidente en todos los sectores", ha zanjado.