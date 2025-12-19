Junts pide a Sàmper explicar si el Gran Premio de Fórmula 1 en el Circut "será cada 2 años"

Archivo - El diputado de Junts en el Parlament Joan Canadell - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS - Archivo

BARCELONA 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Junts en el Parlament Joan Canadell ha pedido al conseller de Empresa y Trabajo de la Generalitat, Miquel Sàmper, que explique si el Gran Premio de Fórmula 1 "finalmente será cada dos años en el Circuit de Catalunya y anual en Madrid".

En un comunicado este viernes, la formación ha reclamado explicaciones sobre las actuaciones del conseller "para retener este evento", y ha alertado de que la celebración en años alternos supondrá una pérdida de 160 millones de euros anuales de forma directa, especialmente en el Vallès, según sus datos.

Junts también quiere saber cómo afectará el contrato con Fira Circuit y el pago del canon, y si ha habido ninguna acción por parte del departamento para que se puedan realizar entrenamientos oficiales en el Circuit de Catalunya.

Además, Canadell ha manifestado preocupación por la situación y ha criticado "la falta de transparencia del departamento sobre la renovación cuando todavía no se ha anunciado la firma, pero los medios ya dicen estar hecho".

El diputado ha concretado que registrarán una batería de preguntas por escrito en el Parlament, aunque ha reclamado una respuesta "de urgencia para que el sector sepa cómo le afectará".