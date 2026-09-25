Junts, PP y Vox reprueban a Collboni por su "incompetencia clamorosa" con el barrio de Sant Antoni

Archivo - La 'supermanzana' de Sant Antoni de Barcelona. - AYUNTAMIENTO DE BARCELONA - Archivo

BARCELONA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha sido reprobado en el pleno de este viernes a petición de Junts, que ha contado en el apoyo del PP y Vox, por su "incompetencia clamorosa" con el barrio de Sant Antoni pese a la aprobación de un plan de choque en agosto del año pasado.

El líder posconvergente, Jordi Martí, ha lamentado que en el último año el gobierno de Collboni no ha conseguido ningún resultado concreto y ha reprochado al concejal del Eixample, Jordi Valls, que los problemas que hay en este barrio no pueden arreglarse solo "con renders o reformas urbanísticas".

"Hay gente defecando, gente drogándose y gente con miedo a salir por las calles. Todo esto podrá decir es catastrofismo, pero no, no es catastrofismo, es una situación al límite y tenemos que empatizar con la gente", ha sostenido Martí.

Valls ha asegurado que desde que el PSC accedió a la alcaldía se ha puesto "el foco en el barrio" abordando numerosas reformas urbanísticas, como la de la ronda Sant Antoni y la consolidación de la peatonalización de las calles Borrell y Parlament.

Asimismo, ha reivindicado haber tenido hasta 45 reuniones con las entidades del barrio para llegar a una solución que, según él, no es fácil en absoluto, y ha emplazado a Junts a trabajar conjuntamente y a no estigmatizar a Sant Antoni: "Este gobierno no quiere mirar hacia otro lado", ha subrayado.