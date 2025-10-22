Junts registrará una proposición para rebajar el IRPF e Illa defiende una "fiscalidad progresiva"

El portavoz de Junts en el parlament de Catalunya, Albert Batet, durante un pleno en el Parlament de Catalunya, a 22 de octubre de 2025, en Barcelona, Catalunya (España) - David Zorrakino - Europa Press

El Govern estudia un informe que propone prohibir la compra especulativa de vivienda

BARCELONA, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Junts en el Parlament, Albert Batet, ha anunciado este miércoles que su formación registrará en el Parlament una proposición de ley para rebajar el tramo autonómico del IRPF y eliminar el impuesto de sucesiones y donaciones, y el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, le ha respondido que el Govern apuesta por una fiscalidad progresiva: "Quien más tiene, más paga".

Durante la sesión de control al Govern en la Cámara catalana, Batet ha preguntado a Illa si "seguirá aplicando al dictado la agenda de decrecimiento de los Comuns", y ha criticado que los catalanes pagan más impuestos que nunca y que el Gobierno recauda más que nunca.

La propuesta de Junts plantea reducir los 4 primeros tramos para rentas inferiores a los 35.000 euros y aumentar el importe mínimo exento hasta los 5.907 euros anuales, además de bonificar al 99% el impuesto de sucesiones de los grupos 1 y 2 y bonificar también al 99% las donaciones vinculadas a una actividad empresarial o profesional de familiares cercanos.

Illa ha replicado que no tiene inconveniente en hablar de fiscalidad, pero ha señalado que la de Catalunya y España "está 2,7 puntos por debajo de la media" de la UE, y que si se quieren servicios públicos de países como Dinamarca, no se puede tener una fiscalidad como la de Malta, y ha rechazado que Catalunya sea un infierno fiscal.

CUOTAS DE LOS AUTÓNOMOS

Batet ha reprochado a Illa que no se pronunciara sobre la propuesta inicial del Gobierno de aumentar las cuotas de los autónomos: "En Catalunya hay 600.000 autónomos. ¿Quién les defiende? Porque ya ha quedado claro que usted no".

También en líder de ERC en la Cámara, Josep Maria Jové, ha criticado la propuesta del Gobierno, ha reclamado previsibilidad para este colectivo y mejorar su protección social y jubilación, además de pedir a Illa que "haga las gestiones oportunas", y si es necesario rompa la disciplina de voto de su partido en el Congreso para defender a los autónomos.

Illa ha respondido en ambos casos que desde el Gobierno ya se ha anunciado que en el caso de los autónomos con menos ingresos no se aumentarán las cuotas: "Creo que es rebañar un plato en el que no hay aceite, porque ha quedado perfectamente claro lo que hay", ha defendido.

Ha añadido que los autónomos que no tienen los ingresos más abultados "tienen derecho a tener una fiscalidad ajustada a sus circunstancias", y se ha mostrado partidario de ejercer su influencia más que exhibirla, en sus palabras.

COMPRA ESPECULATIVA

Durante la sesión, la diputada de la CUP Laure Vega ha preguntado al presidente si se plantea "prohibir la compra especulativa" de vivienda, tras publicarse un informe del Pla Estratègic Metropolità de Barcelona (PEMB) que ve legalmente viable limitar la compra de inmuebles de uso residencial si no se destinan a un uso habitual, en zonas tensionadas declaradas por la Generalitat.

Al Govern, ha dicho Illa, no le ha pasado por alto el informe, y ha asegurado que "se está estudiando", y que él mismo habló con la consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Sílvia Paneque, para analizarlo.

Ha defendido que su política en vivienda plantea priorizar la vivienda como un derecho, y que tomarán "aquellas medidas que legalmente sean pertinentes y sean posibles" para conseguirlo, pero que deben ser medidas --textualmente-- con un cierto realismo y con verosimilitud de que puedan ser efectivas.

PP Y VOX

El presidente del PP de Catalunya, Alejandro Fernández, ha cuestionado el "despilfarro" de la Generalitat con la creación de organismos públicos, grupos de expertos y observatorios que, según él, contradicen el objetivo de Illa de reducir gastos superfluos.

En su respuesta, Illa ha dicho que el Govern tiene un plan de mejora de la administración, y ha dicho a Fernández que los consejos que tiene para él, se los puede trasladar a presidentes autonómicos del PP que tienen "algún problema de gestión", y ha citado implícitamente la gestión de los incendios forestales en Castilla y León o el cribado de cáncer de mama de Andalucía.

Por su parte, el líder de Vox en Catalunya, Ignacio Garriga, ha criticado la condonación de los pagos indebidos a menores extutelados por la Generalitat, a lo que Illa ha replicado que no se da trato de favor a nadie, y ha lamentado las "mentiras y falsedades" de Garriga.