Junts Ripoll (Girona) niega haber roto "ningún pacto" tras descartar la moción de censura

RIPOLL (GIRONA), 18 (EUROPA PRESS)

El concejal de Junts en el ayuntamiento de Ripoll (Girona), Ferran Raigon, ha negado este martes que hayan roto "ningún pacto" con otros grupos de la oposición al descartar la posibilidad de impulsar una moción de censura contra la alcaldesa del municipio, Sílvia Orriols (Aliança Catalana).

"De pacto suscrito no había ninguno. No se ha roto ningún pacto. Ha habido conversaciones. Hemos tomado una decisión y estamos convencidos de este cambio. Un cambio que si debe ser, será en 2027 y en las urnas, no en los despachos", ha recalcado en rueda de prensa junto con el resto de concejales del partido en Ripoll y el secretario general de Junts, Jordi Turull.

Según Raigon, la decisión de descartar la moción de censura es conjunta entre el grupo municipal y la dirección del partido, negando así que se haya tomado "desde Barcelona".

(HABRÁ AMPLIACIÓN)