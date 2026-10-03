Junts a Sánchez: "Si optan por electoralismo como han hecho hasta ahora, convoquen elecciones"

El secretario general de Junts, Jordi Turull, en una foto de archivo - Iñaki Berasaluce - Europa Press

GIRONA, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha asegurado al PSOE y al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que si quieren soluciones Junts está cuando quieran, pero que "si optan por electoralismo como han hecho hasta ahora, convoquen elecciones", después del 'no' a los decretos de la vivienda en la votación en el Congreso de este viernes.

Lo ha dicho este sábado en declaraciones a los periodistas en el Consell Nacional de la JNC en Riudarenes (Girona), donde afirma que Junts no hará demagogia, ya que están concentrados en las soluciones: "No se puede descargar el escudo social a costa de la clase obrera y trabajadora".

"El Gobierno si quiere está a tiempo de rectificar", dice Turull, ya que recuerda que hay Consejo de Ministros cada semana y cree que el martes que viene si se quisiera podría haber una nueva propuesta, porque remarca que saben cuáles son las demandas de Junts.

"TERRENO DE LA DEMAGOGIA"

Preguntado por una eventual convocatoria de elecciones, Turull ha señalado que "si Pedro Sánchez hace como ha hecho hasta ahora, electoralismo a costa de los más vulnerables, es fácil que acabe convocando elecciones para movernos en el terreno de la demagogia y en el terreno de la polarización".

En cambio, dice que si Sánchez "realmente hace lo que tiene la obligación de hacer un presidente de un gobierno, que es solucionar los problemas de la gente, tiene una propuesta sobre la mesa que, además, puede recibir el consenso mayoritario".

"Si convocan elecciones, nos vamos a las urnas, porque, visto el panorama que hay con el modelo de país que están gestionando la gente del PSOE, de Sumar, de Podemos, etcétera, pues quizás es una oportunidad para que la gente de Catalunya tenga la oportunidad de reaccionar", añade.

FONDOS BUITRE

Ha insistido que si la intención es ir contra los fondos buitre, por Junts no hay ningún problema, pero reitera: "No pongamos como fondos buitre a aquella gente, que, por ejemplo, ahora mucha gente mayor complementa su pensión porque se fía de un alquiler de un piso que es el resultado de los esfuerzos de toda su vida", insiste.

Turull remarca que todo tiene solución y que Junts sí que quiere proteger "a los vulnerables de verdad" pero considera que esto debe ir a costa del Estado.

"Lo único que hay que hacer es dar seguridad jurídica a la gente que puede ampliar la oferta del mercado de alquiler, darle garantías, proteger a los vulnerables pero no a costa de los pequeños propietarios y parar los pies a los fondos buitre. Esto no es politiquería, es sentido común", destaca.

PUIGDEMONT

Preguntado por el hecho de que si Sánchez avanza elecciones, el escenario electoral coincidiría probablemente con el regreso de Carles Puigdemont, Turull ha dicho: "Hasta que no veamos al presidente aquí no nos lo creeremos, porque ya hemos visto que el Tribunal Supremo y los Justicieros y la 'toga nostra' son capaces de hacer cualquier cosa".

Por último, sobre las declaraciones del ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, de que con el 'no' a los decretos Junts acabará desapareciendo, Turull ha considerado que esto lo dirán los ciudadanos de Catalunya, y que lo que hace Junts es "pensar en lo que está más acorde con los valores y las actitudes que han hecho grande" a Catalunya.

"Este es un país de la cultura de los esfuerzos, donde los esfuerzos tenían premio. Con estas políticas que está haciendo este gobierno, castigan los esfuerzos", ha zanjado.