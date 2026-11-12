Junts ve electoralista y "éticamente inaceptable" una Bilateral horas antes de arrancar la campaña

Archivo - El portavoz de Junts en el Parlament, Salvador Vergés - EUROPA PRESS - Archivo

BARCELONA, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Junts en el Parlament, Salvador Vergés, ha considerado electoralista y "éticamente inaceptable" que este jueves se celebre la Comisión Bilateral Generalitat-Estado horas antes de que empiece la campaña electoral de las elecciones generales del 29 de noviembre.

"Más allá de que sea legal, es igual. Éticamente, no puede ser que el Govern pretenda hacer una Bilateral a última hora, justo antes de que empiece la campaña. Cualquier persona con dos dedos de frente ve que aquí hay una maniobra política y electoralista", ha sostenido en declaraciones a los medios tras abandonar la reunión previa que el Govern ha celebrado con los grupos.

Este mismo jueves, la presidenta de Junts en el Parlament, Mònica Sales, ha enviado una carta al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, en que le pedía aplazar la Comisión Bilateral hasta después de la convocatoria electoral del 29 de noviembre.

Poco antes de entrar en la reunión previa, Vergés ha explicado que el Govern les ha respondido que se celebraría la Bilateral, una reunión que el portavoz parlamentario de Junts cree que sólo sirve a la Generalitat "para sacar pecho de acuerdos que ya se sabe que se incumplirán".

"Porque estas bilaterales, más que acuerdos bilaterales, son incumplimientos bilaterales", ha manifestado Vergés, que ha puesto como ejemplo la falta de avances en cuestiones acordadas como la asunción de nuevas competencias en el IRPF y los trabajos para determinar los importes pendientes de la disposición adicional tercera del Estatut.

"HUMO Y MÁS PROPAGANDA"

Tras emplazar primero a cumplir con los acuerdos suscritos en anteriores encuentros, cree que las propuestas que se pongan este jueves sobre la mesa son "humo y más propaganda del Partido Socialista".

"Nosotros lo queremos todo. Mientras no tengamos la independencia, queremos que todas las competencias y recursos vengan a Catalunya", ha reclamado Vergés al preguntársele por algunos de los puntos que se abordarán en la Bilateral en materia de infraestructuras.