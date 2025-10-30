Justícia y el Cicac acuerdan mejorar y reforzar las videoconferencias entre internos y abogados

El conseller de Justicia y Calidad Democrática de la Generalitat, Ramon Espadaler, y el presidente del Consell de l'Advocacia Catalana (Cicac), Joan Martínez firman el convenio - CICAC

BARCELONA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Justicia y Calidad Democrática de la Generalitat, Ramon Espadaler, y el presidente del Consell de l'Advocacia Catalana (Cicac), Joan Martínez, han firmado un acuerdo de colaboración para continuar avanzando en el refuerzo de la gestión del sistema de videoconferencias en centros penitenciarios y así mejorar la comunicación entre internos y sus abogados.

El convenio también mejora la regulación del uso de ordenador portátiles en los centros penitenciarios y de justicia juvenil por parte de los abogados, que ya era posible desde 2023, informa el Cicac en un comunicado este jueves.

Además, el acuerdo prevé mejorar la gestión de este sistema en los centros educativos de justicia juvenil, con el objetivo de trabajar para aplicar nuevas acciones que faciliten el trabajo de los profesionales de la abogacía.