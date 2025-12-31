Justícia de la Generalitat pone en vigor los últimos 14 partidos judiciales

Archivo - El conseller Espadaler - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 31 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Departament de Justícia de la Generalitat pone en vigor este miércoles el despliegue de los últimos 14 partidos judiciales, con lo que se alcanzan los 49 que conforman la planta judicial en Catalunya, informa este miércoles en un comunicado.

Es "la reforma del sistema judicial más importante de los últimos 40 años", en 3 fases: en la primera se incorporaron 33 partidos (en vigor el 1 de julio); en la segunda, los partidos de l'Hospitalet de Llobregat y Badalona (1 de octubre); y ahora la tercera, con el resto de partidos.

Estos 14 partidos son Arenys de Mar, Figueres, Manresa, Vilanova i la Geltrú, Sabadell, Terrassa, Mataró, Reus, Granollers, Tortosa, Lleida, Tarragona, Girona y Barcelona.

La tercera fase afecta a 5.430 funcionarios, se han creado 150 nuevas plazas, y la inversión prevista es de unos 6,5 millones de euros.

Esta fase supone el 71,8% de la actividad de la administración de justicia en Catalunya y, por tanto, "el gran grueso del volumen judicial del país será el que entrará en vigor este 31 de diciembre".

Es el despliegue de la Ley orgánica 1/2025, de 2 de enero, en materia de eficiencia del servicio público de justicia.

RAMON ESPADALER

El conseller, Ramon Espadaler, ha destacado que Catalunya cumple lo que había dicho en los términos que establece la Ley, "y se ha hecho de manera consensuada" con la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), los decanos de todos los partidos y los letrados.

El Departament remarca además "un amplio consenso sindical" de los representantes de los trabajadores que ha permitido aprobar las nuevas relaciones de puestos de trabajo y los procesos de ensamblaje con más del 80% de apoyo.