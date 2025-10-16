Justícia organiza una jornada para defender la libertad religiosa en la planificación urbanística

(I-D) El Director De Asuntos Religiosos, Ramon Bassas, El Conseller Espadaler Y La Directora De Los Servicios Territoriales De Justicia Y Calidad Democrática En Tarragona, Rosanna Camps - CONSELLERIA DE JUSTICIA Y CALIDAD DEMOCRÁTICA

BARCELONA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Asuntos Religiosos del Departamento de Justicia y Calidad Democrática de la Generalitat ha organizado este jueves una jornada sobre la defensa de la libertad religiosa en la planificación urbanística municipal.

La jornada, que ha reunido a expertos en derecho, urbanismo y representantes municipales catalanes, ha contado con la presencia del conseller de Justicia y Calidad Democrática de la Generalitat, Ramon Espadaler, y el director de Asuntos Religiosos, Ramon Bassas, informa la Conselleria en un comunicado.

En el acto se ha abordado la ubicación de nuevos centros de culto en entornos densamente poblados, así como la aplicación de la Ley 16/2009, que obliga a los planes de ordenación urbanística municipal a prever suelos calificados como equipamientos comunitarios donde se admitan usos religiosos.

Bassas ha destacado la necesidad de hacer compatible la diversidad religiosa con una planificación urbana inclusiva: "Los municipios deben ser capaces de reconocer la pluralidad religiosa como una riqueza y traducirla en espacios que faciliten su expresión", ha afirmado.

En este sentido, la Dirección General de Asuntos Religiosos, a través de los informes preceptivos pero no vinculantes que elabora, identifica las dificultades en la implementación de este derecho, especialmente en un contexto de crecimiento demográfico y de "creciente diversidad religiosa".