Un juzgado de Barcelona abre diligencias por la muerte del joven hallado en el Somorrostro

Dos personas trasladan el cadáver aparecido, a 19 de marzo de 2026, en Barcelona, Catalunya (España) - Lorena Sopêna - Europa Press

BARCELONA 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

La plaza 29 de la sección de instrucción del Tribunal de Instancia de Barcelona, en funciones de guardia, ha abierto diligencias en relación a la muerte de un joven estadounidense de 20 años, cuyo cuerpo apareció el jueves en la playa del Somorrostro de la capital catalana, ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) en un comunicado este viernes.

El magistrado está pendiente del resultado de la autopsia, después de que el cuerpo fuera hallado sobre las 18.40 horas en el agua, en un punto donde efectivos de la unidad subacuática y marítima de los Mossos d'Esquadra trabajaban desde el miércoles para tratar de localizarlo.

La policía recibió una denuncia por desaparición la madrugada del martes después de que este joven, procedente de Chicago, no regresara al apartamento donde se alojaba y fuera visto por última vez en una discoteca de la Vila Olímpica de Barcelona.