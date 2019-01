JxCat mantiene su voluntad de investir a Puigdemont pero no de forma inmediata

Publicado 07/01/2019 17:40:42 CET

Urge a Torrent a activar la ponencia para reformar el reglamento del Parlament

BARCELONA, 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz adjunto de JxCat, Eduard Pujol, ha asegurado este lunes que la voluntad de su formación sigue siendo investir a Carles Puigdemont como presidente de la Generalitat, aunque no de forma inmediata: "Es una idea de legislatura".

Lo ha dicho en rueda de prensa, después de que la portavoz de ERC, Marta Vilalta, haya negado haber recibido ninguna indicación de JxCat para intentar investir de nuevo a Puigdemont y haya pedido que les comuniquen "si tiene que haber algún cambio".

Pujol ha pedido al presidente del Parlament, Roger Torrent, que convoque la ponencia del reglamento del Parlament "de manera inmediata" para que la comisión aborde su reforma.

Al ser preguntado por si pretenden que esta reforma del reglamento sirva para investir a Puigdemont, Pujol ha sostenido que esta voluntad la tienen desde el inicio de la legislatura y que no ha cambiado nada: "Estamos donde estábamos".

Así, ha aclarado que no tienen un calendario previsto para volver a intentar la investidura de Puigdemont de manera inmediata: "No está en el horizonte, no es inmediato pero es una idea que guía toda la acción de restitución que no hemos abandonado nunca".

La idea de que JxCat vuelva a poner encima de la mesa la investidura del expresidente volvió a tomar fuerza esta Navidad, cuando Puigdemont lo dijo en un apunte en Instagram: "Si el Parlament me inviste, yo tomaré posesión del cargo y volveré a Catalunya".

Además, el portavoz de la formación, Albert Batet, afirmó en Twitter que los 34 diputados del grupo apuestan por intentar de nuevo investir a Puigdemont y hacerlo en el actual mandato.

REUNIÓN EN WATERLOO

Pujol ha anunciado que el 21 y 22 de enero JxCat celebrará una reunión de trabajo con todos los diputados en Waterloo (Bélgica) que servirá para plantear la estrategia de los próximos meses.

Ha afirmado que en este encuentro abordarán las líneas estratégicas de la formación, cómo enfocarán el juicio sobre el proceso independentistas y cuestiones relacionadas con el Parlament.

Además, contestando a las preguntas de los periodistas, ha asegurado que por el momento la posible investidura de Puigdemont no está incluida en el orden del día de esta reunión.