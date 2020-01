JxCat no sustituirá a Torra con otro diputado en el Parlament

Publicado 29/01/2020 18:26:40 CET

BARCELONA, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El grupo parlamentario de JxCat ha decidido que ningún miembro de su candidatura sustituya al presidente del Govern, Quim Torra, como diputado en la Cámara catalana, algo que ha acordado en una reunión de este miércoles.

Lo ha anunciado en rueda de prensa el diputado de JxCat Albert Batet, junto a los también diputados Teresa Pallarès y Jordi Munell, después de que Torra haya anunciado que convocará elecciones una vez el Parlament apruebe los Presupuestos de 2020.

Preguntado por si JxCat acepta que Torra no pueda votar en el pleno del Parlament, ha replicado: "Nosotros no lo aceptamos, pero no depende de si lo aceptamos o no. Lo dijo el presidente del Parlament", el republicano Roger Torrent, en el pleno del lunes, ha lamentado.