JxCat pide a Sánchez, Rivera y Casado condenar la quema de un muñeco de Puigdemont en Coripe (Sevilla)

Publicado 21/04/2019 18:42:38 CET

REUS (TARRAGONA)

El candidato número dos de JxCat por Tarragona Ferran Bel ha exigido este domingo al presidente del Gobierno y candidato del PSOE a las generales, Pedro Sánchez; al candidato del PP, Pablo Casado, y al de Cs, Albert Rivera, que condenen que en el pueblo de Coripe (Sevilla) hayan quemado y disparado contra un muñeco que representaba el expresidente Carles Puigdemont.

"Hago una llamada para que todos los líderes políticos condenen estos hechos. Quiero ver cómo Pedro Sánchez condena estos hechos y le pide explicaciones a su alcalde", que es socialista, ha apuntado en un mitin en Reus (Tarragona).

Según Bel, JxCat ha condenado actos como lo que ocurrió cuando la candidata del PP por Barcelona, Cayetana Álvarez de Toledo, visitó la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), y ha avisado de que si los líderes políticos rivales no hacen lo mismo con lo ocurrido en Coripe significará "que son cómplices de lo que está pasando".

A su juicio, las motivaciones que han llevado a los ciudadanos de Coripe a hacer esta celebración "no son nada humanas y no se basan en ningún valor", y ha lamentado que no se combatan discursos del odio y de intolerancia.

También ha contrastado lo ocurrido en Coripe con el discurso del cabeza de lista de JxCat por Tarragona, Josep Rull, que pese a estar en una prisión preventiva "injusta, sigue teniendo un discurso en positivo, constructivo y de esperanza".