JxCat acusa a Colau de abandonar la Urbana por ideología y propone llegar a 3.300 agentes

Actualizado 13/05/2019 16:49:23 CET

Artadi apuesta por crear un servicio de violencia de género en la Guardia Urbana

BARCELONA, 13 (EUROPA PRESS)

El número 6 de la lista de JxCat y actual concejal de Barcelona, Jordi Martí, ha criticado este lunes a la alcaldesa Ada Colau por llegar a su cargo con "prejuicios ideológicos" hacia la Guardia Urbana, y ha asegurado que como consecuencia han aumentado los hechos delictivos, ante lo que la número 2, Elsa Artadi, ha propuesto llegar a disponer de 3.300 agentes.

Ha dicho que, mientras que ahora hay poco menos de 3.000, con nuevas promociones pueden aumentarlos y llegar a esos 3.300: "Es una cifra realista porque nosotros no entraremos en la subasta de cifras como hacen otros partidos", ha dicho en rueda de prensa sobre medidas de seguridad, que considera la base del bienestar y la igualdad sin el que no hay progreso económico ni justicia social, en sus palabras.

Asimismo ha propuesto la creación de un servicio de violencia de género de la Guardia Urbana: "Tenemos cifras de violencia machista intolerables y la Urbana tiene que intervenir", ha sostenido, y se ha comprometido a impulsar el papel de la mujer en los procesos de selección.

Ha criticado que durante el mandato de Ada Colau los hechos delictivos hayan crecido un 30% mientras que ha asegurado que en el mandato de Xavier Trias se redujeron en un 15% "aunque había crisis" y ha apostado por volver a esos niveles.

'TOP MANTA'

Para hacerlo, ha dicho que designarán a un responsable político de prevención y seguridad: "Que se encargue, que crea en la Urbana, que de la cara, que planifique, con estrategia, y que tome medidas en beneficio de toda la ciudad".

Para reducir la presencia del 'top manta' ha propuesto un protocolo de actuación que defina qué debe hacer el Ayuntamiento, la Generalitat y el Estado, y ha descartado que sea un problema de seguridad sino de espacio público --"si no, serían delincuentes, y no lo son"--, y ha afeado a Colau que atribuya las competencias a los Mossos cuando a su parecer es una cuestión de convivencia del espacio público y por tanto de la Urbana.

Ha reprochado a la alcaldesa decir que los vendedores ambulantes tienen derecho a hacerlo, porque considera que es "condenarlos" a trabajar en esta situación, y ha asegurado que Colau no se quiso reunir con ella cuando estaba en la Generalitat para abordar una estrategia.

"Viven con la idea de que para ganar es necesario que alguien pierda, y lo que tenemos que hacer es ganar todos y no confrontarnos", y ha criticado que en el Estado el partido de Colau no haya cambiado la Ley de Extranjería, que condena a las personas a no poder ganarse la vida, según ella.

Preguntada por las críticas de Colau de falta de Mossos, ha respondido que la alcaldesa "centrifuga las culpas a otros", ha asegurado que la Generalitat ha tenido limitaciones por parte del Estado, y le ha reprochado su gestión: "Ella se tendría que haber esforzado más con la Guardia Urbana".

Ha asegurado que se trata de una nueva excusa de confrontación y que su gestión ha sido nefasta, y lo ha ilustrado con que personas del equipo de Colau no repitan como concejales, refiriéndose a la concejal de Ciutat Vella, Gala Pin, y al de Vivienda, Josep Maria Montaner: "Todos se van porque han visto el desastre que ha hecho".

Aun así ha reconocido, como el conseller de Interior, que faltan Mossos en Barcelona, y ha destacado que se tiene que hacer una planificación conjunta entre Interior, la Generalitat y entes locales, "en reuniones que no se tienen que utilizar de manera partidista en campaña electoral".

Con todo, Artadi ha dicho que, como resultado de cuatro años de "desgobierno", hoy dos de cada tres barceloneses no confían en la polícia, y ha apostado por recuperar la confianza y conseguir que Barcelona sea una ciudad segura, devolviendo, en sus palabras, el apoyo a la Urbana.

Preguntada sobre por qué el candidato a las elecciones europeas de JxCat, Carles Puigdemont, ha anunciado que no prevé ser candidato en las siguientes elecciones catalanas, ha apuntado que se debe a que la reforma del reglamento del Parlament no se ha puesto en marcha, y que por tanto responde a una "situación realista".