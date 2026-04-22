Han Kang: "La literatura y el arte están siempre de parte de la vida"

La premio Nobel de Literatura coreana Han Kang, durante una rueda de prensa en el CCCB, a 22 de abril de 2026, en Barcelona- Lorena Sopêna - Europa Press

BARCELONA, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

La escritora surcoreana Han Kang, Premio Nobel de Literatura en 2024, ha asegurado que ante un contexto como el actual es necesario mantener la esperanza: "La literatura y el arte están siempre de parte de la vida".

En una rueda de prensa en el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB) y preguntada por el contexto mundial actual con las guerras y el auge de la extrema derecha, ha afirmado que se está viviendo "épocas oscuras, es una verdad difícil de rechazar".

Han Kang ha subrayado que este tipo de épocas oscuras se han vivido anteriormente, pero que en esta ocasión se está llegando "a un pico donde la historia es más oscura".

Sin embargo, ha enfatizado que, pese a vivir estas épocas tan oscuras siempre le sorprende que aparece gente que quiere "sobrevivir, cuidar y curar", y ha dicho que la esperanza no debe ser algo frágil ni tan imposible con un corazón lleno de propósito.

"El arte o la literatura nos permite estar llenos de esperanza. Ser más empáticos y tolerantes", ha subrayado la autora de 'La vegetariana'.

En su primera visita a Barcelona tras recibir el Nobel de Literatura, Han Kang ha asegurado que el galardón que no ha cambiado nada en su interior y que sigue llevando la misma vida, escribiendo y teniendo los mismos pensamientos y sensaciones que anteriormente.

"Si algo ha cambiado es que de repente la gente por la calle me habla o me quiere abrazar. Es confuso, pero lo hacen con buenas intenciones", ha explicado.

SANT JORDI

Han Kang ha dicho estar ilusionada y con "muchas expectativas" por vivir la jornada de Sant Jordi en Barcelona, con las calles dedicadas a los libros y la literatura.

"La lectura ocupa gran parte de mi vida", ha señalado la escritora, y ha añadido que al llegar al CCCB visitó la exposición sobre Mercè Rodoreda y le regalaron 3 libros, y que le pareció muy interesante para conocer su escritura y la historia de Catalunya.

Ha subrayado que tenía tanto amor a los libros que abrió una librería en Seúl, y ha explicado que en Sant Jordi quiere visitar librerías para ver qué libros destacan: "Para mí el libro siempre fue importante".

Han Kang acaba de publicar en España 'Tinta y sangre' (Random House en castellano y La Magrana en catalán), una novela publicada en Corea en 2010, con aires de novela negra en la que una pintora muere en un accidente de coche y una amiga inicia una investigación para desmentir que se suicidó.

'Tinta y sangre' se publicó justo después de 'La vegetariana', por lo que la autora ha dicho que buscó que fueran muy diferentes sin seguir las "pautas tradicionales" del género 'noir' en una novela que para ella trata sobre el amor.

La escritora ha dicho que cuando escribe da mucha importancia a los sentidos y que intenta sentir con su propio cuerpo para escribirlo de una forma más detallada: "Estamos usando el cuerpo como herramienta", ha añadido.

NUEVA NOVELA

Para la autora, "la novela es lo que quiere escribir cada escritor" y permite esa libertad, cada uno tiene su forma de expresarse, de formularse las preguntas, y en su caso ha ido variando señalando que cuando relee una novela escrita hace años, como 'Tinta y sangre', se da cuenta de lo diferente que era.

Sin querer dar muchos detalles para no hacer que la magia desaparezca, Han Kang ha explicado que está en el proceso de escritura de una nueva novela, la "más personal" que ha escrito ya que habla de su familia.

Ha celebrado que la literatura coreana sea cada vez más traducida en el mundo porque está permitiendo descubrir el "gran valor" que tiene y que sus autores sean más conocidos.