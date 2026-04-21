Karol G actuará en Madrid el 24 de junio de 2027

BARCELONA 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

La cantante colombiana Karol G ha anunciado su nuevo gira mundial 'Viajando por el Mundo Tropitour' que incluirá paradas en Barcelona, Sevilla y Madrid en junio de 2027, informa este martes la promotora Live Nation en un comunicado.

Karol G, que acaba de encabezar el festival californiano Coachella, actuará el 3 de junio de 2027 en el Estadi Olímpic de Barcelona, el 11 de junio en La Cartuja de Sevilla y el 24 de junio en el Riyadh Metropolitano de Madrid.

La gira 'Viajando por el Mundo Tropitour' se iniciará en julio de este año en Estados Unidos y posteriormente recorrerá Latinoamérica, llegando a Europa en junio, con el primer concierto confirmado del tramo europeo el de Barcelona.

Tras su paso por Barcelona, la gira europea pasará por Sevilla, Lisboa, Madrid, París, Londres, Amsterdam, Varsovia, Düsseldorf, Lyon y Milán, donde acabará a finales de julio.

Las entradas se pondrán a la venta el 30 de abril, con una preventa en Live Nation el 29 de abril y otra en la web de la artista a partir del 27 de abril --para la que los usuarios se deberán registrar en karolgmusic.com hasta este viernes a las 16 horas--.