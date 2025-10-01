Ken Follett, Barry B y Mafalda Cardenal participarán en el Cupra City Garage Madrid

El escritor Ken Follett, uno de los protagonistas de la agenda cultural de octubre de Cupra City Garage Madrid. - CUPRA

BARCELONA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El escritor Ken Follet y los artistas Barry B y Mafalda Cardenal serán tres de los atractivos de la agenda cultural de octubre del Cupra City Garage Madrid, en el que también estará presente del 21 al 28 de octubre el prototipo de Cupra Tindaya que la compañía presentó en el IAA Mobility de Múnich en septiembre.

Follett inaugurará la experiencia inmersiva 'Stonehenge', una propuesta para adentrarse en el universo multisensorial de 'El círculo de los días', su nueva novela sobre la construcción del monumento neolítico de Stonehenge, informa la firma automovilística en un comunicado este miércoles.

Se trata del "primer vídeo inmersivo inspirado en una obra literaria en España", acompañado de actividades abiertas a todos los públicos, como un taller artesanal de sílex, un documental sobre el proceso de escritura e investigación del autor, un espacio infantil y una biblioteca con toda su obra.

Junto con el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, habrá una experiencia artística y musical coincidiendo con la inauguración de la exposición 'Warhol, Pollock y otros espacios americanos', en la que los asistentes podrán recorrer gratuitamente la muestra y después asistir a una sesión protagonizada por el artista Barry B.

Y siguiendo con la música, la artista alicantina Mafalda Cardenal cerrará el mes presentando su primer álbum, 'Mis notas de voz', con un repertorio marcado por el desamor, la amistad y el amor propio.