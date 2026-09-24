Knight Frank asesora a Tristan Capital Partners y Kefren Capital Real Estate en la venta de Project Moncau a AEW

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BARCELONA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

Knight Frank ha sido la asesora de la joint venture de Tristan Capital Partners y Kefren Capital Real Estate en la venta a AEW de Project Moncau, una plataforma logística en Lliçà d'Amunt (Barcelona), informa la consultora inmobiliaria este jueves en un comunicado.

La plataforma logística se desarrolló en 2025, tiene una superficie construida de 10.737 m2, dispone de certificación Breeam Excellent, y la nave está ahora arrendada a un operador logístico internacional especializado en el sector mobiliario.

Está en el polígono Can Moncau, con conexión directa con la C-17 y buenos accesos al área metropolitana de Barcelona, y se ubica así en el primera corona, próxima a activos de referencia.

SIMÓN PALAZÓN

El Associate Director Logistics Capital Markets de Knight Frank España, Simón Palazón, ha dicho que Project Moncau "reúne varios de los atributos que hoy concentra la demanda institucional core: ubicación prime, calidad técnica, sostenibilidad y escasez de producto moderno".

Además, considera que es un activo representativo de una estrategia core capaz de incorporar contratos a medio plazo, en mercados donde la limitada oferta de producto de calidad y el potencial de crecimiento de rentas "pueden contribuir a generar un retorno adicional en el medio y largo plazo".