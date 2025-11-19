Kraken cierra ronda de 800 millones de dólares para expandir el ecosistema de activos digitales

BARCELONA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La plataforma de criptomonedas Kraken ha cerrado una ronda de financiación de 800 millones de dólares (690 millones de euros) para expandir el ecosistema de activos digitales, informa este miércoles en un comunicado.

La ronda ha sido liderada por inversores institucionales como Jane Street, DRW Venture Capital, HSG, Oppenheimer Alternative Investment Management y Tribe Capital, con un "aporte destacado" del family office de del coceo de la empresa Arjun Sethi.

Además, Citadel Securities ha acordado una inversión estratégica adicional de 200 millones de dólares, valorando a Kraken en 20.000 millones.

Sethi ha explicado que la operación "representa una apuesta a largo plazo" por los objetivos de la empresa.

"El nivel de nuestros nuevos inversores refleja tanto la magnitud de la oportunidad que se presenta como la fuerte alineación en torno a cómo debe construirse esta infraestructura", ha añadido.