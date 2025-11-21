La L4 de Metro de Barcelona estará cortada entre Passeig de Gràcia y La Pau del 6 al 8 de diciembre

BARCELONA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barcelona ha informado de que la L4 del Metro de Barcelona estará cortada entre las estaciones de Passeig de Gràcia y La Pau del 6 al 8 de diciembre por trabajos de renovación de la señalización por parte de la Conselleria de Territorio de la Generalitat.

En un comunicado este viernes, el consistorio ha explicado el corte del servicio se hace durante esos tres días porque coincide con el puente de diciembre, provocando así una "mínima" afectación, mientras que el lunes 8 de diciembre, entre las 05.00 y las 08.00 horas, el corte se ampliará hasta la estación de Verdaguer.

También ha señalado que el Govern hará obras de mejora de la accesibilidad en la estación de Clot de la L1 y L2 los mismos días.