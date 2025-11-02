Laia Bonet participará en la C40 Cumbre Mundial de Alcaldes 2025

BARCELONA 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

La teniente de alcaldía de Urbanismo, Acción Climática, Movilidad, Plan de Barrios y Servicios Urbanos de Barcelona, Laia Bonet, participará esta semana en la C40 Cumbre Mundial de Alcaldes 2025, que se celebra en Rio de Janeiro del 3 al 5 de noviembre.

En esta cumbre participan cerca de 100 ciudades que, en este caso, se reúnen días antes de la COP30 de Belén (Brasil), punto de encuentro para compartir la acción climática liderada por las ciudades, informa el Ayuntamiento de Barcelona en un comunicado este domingo.

En la C40, Bonet compartirá diferentes soluciones de adaptación que se están aplicando en Barcelona, como el simulacro de la ciudad a 50 grados y las principales medidas del Pla Clima y, además, participará en mesas de trabajo sobre transporte y movilidad sostenible, electrificación y presupuestos climáticos.