Laporta, Luis Enrique y Valverde declaran este viernes como testigos en el 'caso Negreira'

Archivo - El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, sale del juzgado tras declarar en la Ciutat de la Justicia, a 20 de enero de 2025, en Barcelona, Catalunya (España) - Kike Rincón - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, y los exentrenadores, Luis Enrique Martínez y Ernesto Valverde, declararán como testigos este viernes ante la instructora del 'caso Negreira', que investiga los presuntos pagos del club blaugrana al exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) José María Enríquez Negreira y a su hijo Javier, han informado fuentes judiciales a Europa Press.

El caso se inició después de que la Fiscalía presentara una denuncia en marzo de 2023 contra el FC Barcelona, sus expresidentes Sandro Rosell y Josep Maria Bartomeu, exdirectivos del club, y el propio Negreira, alegando que empresas de este último habían girado facturas al Barça que no se correspondían con ninguna prestación o servicios de asesoramiento técnico real.

En concreto, se investiga si los presuntos pagos que el FC Barcelona realizó a Negreira y a su hijo --más de 7 millones de euros entre 2001 y 2018-- se corresponden con una presunta retribución ilegítima para conseguir favores arbitrales.

Los primeros en declarar ante la magistrada Alejandra Gil, la titular del Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona, serán Luis Enrique Martínez y Ernesto Valverde, que lo harán por videoconferencia; el primero como exentrenador del club blaugrana entre 2014 y 2017, el segundo, como su sucesor, entre 2017 y 2020.

El único que está previsto que acuda presencialmente a la Ciutat de la Justícia, en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), es Laporta, que fue presidente del club entre 2003 y 2010, uno de los periodos en los que Negreira recibió pagos del club.

ROSELL Y BARTOMEU

Los expresidentes del FC Barcelona, Rosell y Bartomeu, que declararon como investigados en septiembre de este año, aseguraron que la vinculación contractual con el exvicepresidente del CTA fue una herencia de anteriores presidentes blaugranas.

Rosell argumentó que el Barça estaba ganando títulos no sólo en España sino también en Europa, donde Negreira no tenía influencia, lo que evidenciaría que no pagaron por favores arbitrales.

Además, defendió que los informes tenían un precio de mercado, de forma que cada uno de ellos no superaba los 250 euros, una cantidad insuficiente, según su criterio, para conseguir favores arbitrales.

En la misma línea, Bartomeu manifestó a su salida de los juzgados que, cuando presidió el club blaugrana, entre 2013 y 2018, el FC Barcelona era "el mejor equipo del mundo", con futbolistas de la talla de Lionel Messi, y que no tiene sentido hablar de ayudas arbitrales porque no eran necesarias.

"Queda claro que había unos servicios tanto de asesoramiento deportivo y arbitral como informes y que había una contraprestación económica", señaló en referencia a los análisis pre y post partido que, en este caso, realizaba el hijo de Negreira.

Además de los expresidentes, ese mismo día también declararon como investigados los exdirectivos del club, Albert Soler y Òscar Grau, así como la pareja y el hijo de Enríquez Negreira.