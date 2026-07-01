Larrosa (Lleida) apunta a una pérdida de control de la conductora como hipótesis del accidente

Autocar accidentado en la Rambla Ferran de Lleida este miércoles - BOMBERS DE LA GENERALITAT

LLEIDA 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, ha fijado en la pérdida de control del vehículo por parte de la conductora como la principal hipótesis del accidente de autocar de este miércoles en la Rambla Ferran de la localidad, que se ha saldado con 43 heridos de diferente consideración, 4 de ellos críticos y 9 menos graves.

"Es de los accidentes más graves que hemos sufrido en Lleida. Es verdad que no debemos lamentar pérdidas de vida personales, pero por el volumen de heridos ha sido bastante impactante", ha dicho en una entrevista en Rac1 recogida por Europa Press.

Larrosa ha explicado que la mayoría de pasajeros eran temporeros que se desplazaban en la ruta interurbana de Lleida hasta la Granja d'Escarp al Segrià sur para trabajar en la campaña de la fruta y que el mayor afectado es el conductor que acompañaba a la conductora, quien tiene una pierna afectada.

El alcalde ha explicado que la conductora ha quedado en "estado de shock" y que ella no tiene heridas físicas.

Ha añadido que el suceso está bajo investigación de los Mossos d'Esquadra y la Guardia Urbana de Lleida y ha agradecido a los servicios de emergencia sus labores.