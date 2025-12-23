Larrosa (Lleida) se someterá a una moción de confianza tras el rechazo del pleno a sus presupuestos

Archivo - El alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, durante la inauguración del nuevo edificio de consultas externas del Hospital Arnau de Vilanova, a 13 de noviembre de 2025 - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

LLEIDA 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

El pleno municipal de Lleida ha rechazado este martes los presupuestos del gobierno socialista de Fèlix Larrosa, quien se someterá a una cuestión de confianza vinculada a la aprobación de las cuentas para 2026.

Si el alcalde supera la moción de confianza, los presupuestos quedarán automáticamente aprobados; en caso contrario, los grupos de la oposición dispondrán de un mes para presentar una moción de censura con un candidato alternativo, informa la Paeria en un comunicado.

"Seguiremos trabajando y, además, habrá presupuesto", ha afirmado Larrosa, quien ha destacado que ha tachado el proyecto de cuentas para 2026 como el mejor de la historia, en sus palabras.

Larrosa ha señalado que se "se han producido muchas reuniones de negociación para pactar las cuentas", pero ha lamentado las líneas rojas que, a su juicio, no han posibilitado el acuerdo.

El grupo de Junts, que había apoyado los presupuestos anteriores, ha argumentado "incumplimientos de acuerdos" y falta de negociación, y ha criticado que las medidas anunciadas no resuelven los problemas de movilidad.