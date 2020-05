L'Auditori retransmitirá para toda Europa un concierto de 2018 en la playa de Barcelona

BARCELONA, 6 May. (EUROPA PRESS) -

L'Auditori de Barcelona retransmitirá este jueves a través de los perfiles de Facebook de las principales salas de concierto europeas el concierto que la Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya realizó en la playa de Sant Sebastià de la capital catalana el 30 de junio del 2018.

El concierto, que podrá seguirse a las 20 horas, es la nueva aportación de L'Auditori al proyecto Music of the day from Europe's Concert Halls, impulsado por ECHO con el fin de acercar la música a la ciudadanía mientras las salas de concierto estén cerradas por el coronavirus, ha informado la organización en un comunicado este miércoles.

El concierto en la playa de 2018 reunió unas 14.000 personas y estuvo dirigido por Álvaro Albiach con músicas como Somewhere de West Side Story de Bernstein, la Apertura cubana de George Gershwin, el Cascanueces de Tchaikovsky, la suite Montjuïc de Britten y el Sombrero de tres picos de Manuel de Falla, entre otros.