Laura Borràs (JxCat) critica a Tajani y avisa de que quieren a Carles Puigdemont "en prisión"

Publicado 17/04/2019 20:36:51 CET

VILANOVA I LA GELTRÚ (BARCELONA), 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

La candidata de JxCat a las generales Laura Borràs ha criticado al presidente del Parlament Europeo, Antoni Tajani, tras el informe de la Eurocámara según el cual el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont no tendrá inmunidad para ir a Madrid a recoger el acta si le eligen eurodiputado, y ha advertido de que lo quieren "en prisión".

"Tajani, que es el que dijo que Mussolini hacía cosas buenas, ha dicho que el presidente no tendrá inmunidad parlamentaria si no viene a Madrid a recoger el acta. Esto es como decir que le quiere en prisión. No lo podemos permitir", ha exclamado este jueves en un mitin en Vilanova i la Geltrú (Barcelona).

Tras apelar a la separación de poderes, ha avisado de que será el Tribunal de Luxemburgo el que deberá decidir, y ha añadido que JxCat "es la voz de Puigdemont y de una gran parte del pueblo catalán que, en un 80%, tiene todo el derecho a decidir su futuro".

