Laura Pérez y Eloi Badia (BComú) anuncian que no optarán al tercer mandato por "decisión personal"

BARCELONA, 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

La teniente de alcalde de Derechos Sociales de Barcelona, Laura Pérez (BComú), y el concejal de Emergencia Climática y Transición Ecológica, Eloi Badia (BComú), han anunciado este miércoles que no quieren optar a un tercer mandato de cara a las municipales del 28 de mayo por "decisión personal".

Tanto Pérez como Badia han trasladado a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, su decisión en la ejecutiva de BComú y al grupo municipal la decisión de no figurar en la apuesta electoral de la formación y también lo han hecho publico en sus redes, informa el partido en un comunicado.

Tanto Colau como el partido han trasladado su "respeto por su decisión personal, han agradecido su tarea municipal y su encominable dedicación en las dos últimas legislaturas", mientras que el resto de concejales seguirán a disposición de la organización durante el proceso de primarias que lleva a cabo.

En un apunte en Instagram, Laura Pérez ha explicado que decidió que el límite de su cargo y responsabilidad en el Ayuntamiento sería de ocho años: "Un espacio en el que las personas pasamos, aportamos lo que sabemos y lo hacemos lo mejor que podemos. Con nuestros tachones y cursivas", ha valorado.

"Dejo a un lado la institución, pero seguimos avanzando juntas. En los espacios vecinales, en la lucha feminista, de la justicia social, por los derechos LGTBI... de ahí no me voy. Ahí me quedo. Y ahí nos vemos", ha zanjado la actual titular de Derechos Sociales en el consistorio.

Por su parte, Eloi Badia ha relatado que toma la decisión ante la llegada de un bebé a su vida y ha destacado, entre otros proyectos impulsados por su concejalía, la eléctrica pública, la Zona de Bajas Emisiones, la red de refugios climáticos, 80 hectáreas nuevas de verde y "reducir la masificación del Park Güell".