Lax'n'Busto se incorpora al cartel del Festival Sons del Món de Roses (Girona)

Cartel del concierto de Lax'n'Busto en el Festival Sons del Món - FESTIVAL SONS DEL MÓN

GIRONA 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

El grupo Lax'n'Busto se ha incorporado al cartel del Festival Sons del Món de Roses (Girona) en un concierto de la gira para celebrar sus 40 años de trayectoria.

La formación compuesta por Pemi Fortuny, Jimmy Piñol, Pemi Rovirosa, Jesús Rovira, Cristian Gómez Montenegro y Eduard Font tocará el 1 de agosto en la Ciutadella de Roses, informa este martes el festival en un comunicado.

Esta incorporación al Festival Sons del Món se suman a las ya anunciadas de Pablo Alborán y Sergio Dalma.