L'Energètica empieza una campaña de "instalación masiva" de placas solares en institutos catalanes

Archivo - Imagen de placas solares en un tejado de un centro. - L'ENERGÈTICA - Archivo

BARCELONA 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

L'Energètica ha iniciado una campaña de "instalación masiva" de placas solares fotovoltaicas en la red de educación pública de Catalunya, por la que implantará 234 nuevas instalaciones solares en los tejados de los edificios durante los próximos meses, informa en un comunicado este jueves.

Con el objetivo de que todos los edificios técnicamente viables cuenten con panales solares para 2028, estas instalaciones se sumarán a las 107 actuaciones que ya están ejecutadas, hasta un total de 341, lo que supone más de la mitad de los centros aptos de Catalunya.

El ámbito metropolitano de Barcelona concentra 177 actuaciones, seguido de las comarcas gerundenses (52) y el camp de Tarragona (44), además de otras 34 en el Penedès (Barcelona), 21 en la Catalunya central, 6 en el ámbito de Ponent (Lleida), 4 en las Terres de l'Ebre (Tarragona) y 3 en el Alt Pirineu i Arán (Lleida).

En total, una vez de acabe la campaña de instalación, la empresa pública dispondrá de una potencia instalada de 56 megavatios, disponibles tanto para los centros educativos como para los equipamientos públicos situados alrededor.

Estos pueden ser comisarias de Mossos d'Esquadra, instalaciones judiciales o Centros de Atención Primaria (CAP), que podrán recibir los excedentes de energía generada en los tejados situados en un radio de 5 kilómetros de distancia.