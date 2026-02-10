L'Energètica inicia la instalación de placas solares en el Hospital Clínic de Barcelona

Placas solares sobre el Hospital Clínic de Barcelona. - L'ENERGÈTICA

BARCELONA 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

L'Energètica ha iniciado la instalación de una planta solar en la cubierta de la sede del Hospital Clínic situada en la calle Villarroel de Barcelona, una actuación que suma una potencia total de 962,67 kWp y que incluye 2.146 placas fotovoltaicas, informa la empresa pública en un comunicado este martes.

En total, se prevé una producción anual de 1.244 MWh, permitiendo satisfacer el 5% del consumo anual de la sede con energía renovable, que es equivalente al consumo anual de 355 hogares.

La obra que se inicia ahora concentra el volumen principal de generación de todo el complejo, con 824,85 kWp de potencia y la instalación de 1.833 placas, y ua vez entre en funcionamiento, esta sede por sí sola producirá la gran mayoría de la energía verde del proyecto.

Esta planta se sumará a las que ya se han completado en el Centro Esther Koplowitz (CEK) y en Consultas Externas (CCEE), por lo que la entrada en funcionamiento de estas tres plantas evitará la emisión a la atmósfera de 352 toneladas de CO2 cada año.

"PASO DECISIVO"

"Esta actuación es un paso decisivo en la estrategia de L'Energètica para convertir a la Generalitat de Catalunya en una administración neutra en carbono y con soberanía energética, aprovechando el potencial de los 1.400 tejados públicos aptos para instalar paneles solares", explican.

La actuación en el Clínic se suma a la cartera de proyectos que la empresa pública ya está ejecutando en el ámbito sanitario, como el del Parque Sanitario Pere Virgili de Tarragona.