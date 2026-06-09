León XVI recibe en el Palau Episcopal a Illa, que le agradece su "sensibilidad hacia Catalunya"

El Papa León XIV recibe en una audiencia privada al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, en el Palau Episcopal de Barcelona, junto a su esposa - GOVERN

BARCELONA, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Papa León XIV ha recibido este martes por la tarde en una audiencia privada al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, en el Palau Episcopal de Barcelona, a la que ha acudido con su esposa, y en la que el líder del Ejecutivo le ha agradecido su "sensibilidad hacia Catalunya".

Fuentes del Ejecutivo han explicado que han abordado temas como el contexto internacional actual y la última encíclica del Pontífice, que trata los retos de los avances tecnológicos y sus efectos en la humanidad, y posteriormente el Papa ha saludado a los consellers del Govern.

Illa le ha agradecido su "sensibilidad hacia Catalunya" y la visita, y, con motivo de la bendición de la Torre de Jesucristo de la Sagrada Família, han destacado la importancia del evento y han puesto en valor la figura de Antoni Gaudí.

TRES OBSEQUIOS

Illa le ha ofrecido 3 obsequios: una copia del acta de colocación de la primera piedra de la Sagrada Família, una reproducción de una muñeca articulada de marfil de la necrópolis paleocristiana de Tarragona y un facsímil de 'Les homilies d'Organyà'.

Junto a los obsequios le ha entregado una carta explicando el significado de los mismos, y en la que también subraya las profundas raíces cristianas de Catalunya y la apuesta por la paz y el diálogo en la actualidad y en el pasado, como con las asambleas de Pau i Treva, que en 2027 se conmemora su milenario.

USAR EL CATALÁN

También le ha instado a que use el catalán este miércoles en la salutación 'urbi et orbi' en la bendición de la Torre de Jesucristo de la Sagrada Família, aprovechando la explicación sobre 'Les Homilies d'Organyà'.

"Aparecieron en la canónica agustiniana de Santa Maria d'Organyà y constituyen uno de los primeros textos en catalán que nos han llegado. Un testimonio preciado de nuestra querida lengua --el catalán--, en manifestación más temprana, y que mucho anhelamos que emplee, Santo Padre, en sus saludos 'urbi et orbi'", reza la carta, escrita en catalán y en castellano.

'Les Homilies d'Organyà' son el documento literario más antiguo que existe escrito en catalán, y son un símbolo cultural de Catalunya, y representan "la voluntad de la Iglesia de dirigirse a la ciudadanía en su lengua propia", según el Govern.

PRIMERA PIEDRA

El acta de colocación de la primera piedra del templo de Gaudí es una reproducción del documento de 1882 custodiado actualmente en el Arxiu Històric de Protocols Notarials de Catalunya y que sirvió para levantar acta de la colocación de la primera piedra de la Sagrada Família.

Illa explica la importancia de la primera piedra: "Antes de levantar la mirada, se han tenido que bajar los ojos y trabajar la tierra", señala el presidente en la misiva, y destaca que Gaudí definía la belleza como resplandor de la verdad.

MUÑECA DE MARFIL

Finalmente, la muñeca articulada de marfil de la necrópolis paleocristiana de Tarragona es una de las piezas más emblemáticas de la arqueología romana en Catalunya y se encuentra en la necrópolis de Tarraco, que es uno de los cementerios tardorromanos mejor conservados y declarado Patrimonio Mundial de la UNESCO.

Illa expone que es una figura que "pone de manifiesto las profundas raíces cristianas de Catalunya" y la ternura de los familias que se despiden de una niña con deseo de trascendencia y plenitud, puesto que es una figura que se cree que se usaba para acompañar los restos mortales.

AUDIENCIAS PAPALES

No es la primera ocasión que León XIV recibe a Illa en audiencia, ya que en octubre fue recibido en el Vaticano, junto al conseller de Justicia y Calidad Democrática, Ramon Espadaler, y le trasladó la invitación a Barcelona para la inauguración de la torre de Jesús de la Sagrada Família.

Además, antes de ser presidente, el entonces jefe de la oposición también fue recibido por el Papa Francisco junto a su mujer en 2024.