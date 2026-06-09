Visita del Papa a España 2026, en directo: discurso, agenda, recorrido y última hora de León XIV en Barcelona

El Papa León XIV llega en el Papamóvil al Movistar Arena, a 7 de junio de 2026, en Madrid (España). - CÉSAR VALLEJO RODRÍGUEZ / EUROPA PRESS

MADRID 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Papa León XIV ha llamado a los obispos españoles que a responder con la "escucha", "verdad", "justicia" y "reparación" a quienes "han sido heridos precisamente por quienes debían cuidarlos, incluso por miembros del clero", lo que considera una "plaga".

Así lo ha expresado este lunes el Pontífice en su discurso a los obispos españoles en la sala de la plenaria de la sede, donde ha sido recibido a pie de coche por el presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Luis Argüello; el vicepresidente, José Cobo; y el secretario general, César García Magán.

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