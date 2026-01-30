L'Hospitalet (Barcelona) estrena una "prueba piloto" para agilizar citas de extranjería

Un policía Nacional atiende a una persona durante la presentación de la prueba piloto de citas previas automatizadas de extranjería de L’Hospitalet (Barcelona). - David Zorrakino - Europa Press

Los primeros en beneficiarse acudirán a esta comisaría el lunes

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA), 30 (EUROPA PRESS)

El Gobierno ha implementado una "prueba piloto" en la comisaría de la Policía Nacional de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) de citas previas automatizadas de extranjería que permitirá agilizar el proceso de obtención de la Tarjeta de Identidad de Extranjero (TIE).

Así lo ha explicado el delegado del Gobierno en Catalunya, Carlos Prieto, en una atención a medios frente a la comisaría, en la que ha señalado que, a partir de ahora, cuando una persona reciba el certificado con el permiso de residencia, en lugar de tener que buscar una cita en la web, se le dirá en esa misma notificación que en el plazo de una semana recibirá un SMS o un e-mail con el día y la hora de la cita.

Esta iniciativa, que se llama 'Modelo Castelló' porque se empezó a aplicar en esa provincia de la Comunitat Valenciana, está implementada desde julio en Girona con "un gran éxito" y, de hecho, han empezado a sobrar citas, ha explicado Prieto.

MAFIAS

Preguntado sobre si esta medida servirá para frenar a las mafias que trafican con las citas de extranjería, Prieto ha dicho que sí, "sin ningún tipo de duda", porque cuando hay demanda lo que hay que hacer es ofrecer más peticiones.

Cuando hay oferta, los intermediarios "ya no son necesarios" y se impide que los agentes externos se aprovechen de la situación de vulnerabilidad de aquellos que necesitan una cita.

MÁS CITAS

También ha señalado que, en paralelo, en la provincia de Barcelona la oferta que se está haciendo de citas de extranjería es cada vez mayor y que este mismo jueves se han publicitado 1.500 citas, de las que 60 han quedado libres.

En este sentido, ha dicho que este aumento ha redundado en que la compraventa sea casi inexistente y que se ha hecho para mejorar el servicio público, para hacerlo más ágil y eficiente.

UN TERCIO DEL TOTAL

Las citas para renovación de documentación, por sustracción o pérdida, no están dentro de la prueba piloto, ha aclarado, pero como se están incrementando las citas de extranjería se podrán obtener "de forma fácil".

Por el momento estas citas automatizadas supondrán un tercio del total de citas mensuales que se dan en L'Hospitalet, pero el objetivo es avanzar hasta el 50%.

Desde mediados de enero se han dado con este sistema unas 55 citas y el lunes acudirán a esta comisaría los primeros que podrán beneficiarse del nuevo modelo.

DOS MILLONES

El año pasado, en el conjunto de Catalunya, se expidieron dos millones de documentos, incluyendo DNIs, pasaportes y TIEs, es decir, "una de cada cuatro personas que viven en Catalunya pasaron en algún momento a hacer un proceso de identificación y documentación" por una comisaría.

El hecho de que se dieran dos millones de citas, ha dicho Prieto, es señal de que la Policía Nacional "está actuando y que en el proceso de documentación se está haciendo un modelo ejemplar en Catalunya".