L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) convoca 27 nuevas plazas de agente de la Guardia Urbana

BARCELONA 15 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) abrirá este sábado el plazo para proveer 27 nuevas plazas de agente de la Guardia Urbana, para garantizar y mejorar el servicio de la policía local.

El plazo estará abierto hasta el 15 de junio y el 40% de las plazas se reservarán para mujeres con el objetivo de incrementar la presencia femenina y fomentar la igualdad en el cuerpo, informa el consistorio en un comunicado.

El Ayuntamiento enmarca la convocatoria en el "proceso de modernización" de la Guardia Urbana impulsado en los últimos meses, y ha añadido que desde junio de 2024 se han incorporado 60 nuevos agentes al cuerpo.