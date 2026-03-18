En libertad 3 detenidos el lunes en Girona por provocar un incendio en un piso con un hombre dentro

GIRONA 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

La jueza de la plaza 2 de instrucción del Tribunal de Instancia de Girona en funciones de guardia ha dejado en libertad provisional con medidas cautelares a tres detenidos por los Mossos d'Esquadra el lunes por provocar un incendio en un piso ubicado en el barrio de Sant Narcís, en el que resultó herido un hombre que quedó encerrado, informa el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) en un comunicado este miércoles.

Los hechos sucedieron la madrugada del lunes en la calle Santander, cuando los Bombers de la Generalitat acudieron con 9 dotaciones para apagar un incendio totalmente desarrollado, y que obligó a evacuar a una persona de un balcón, que posteriormente fue trasladada por el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) al Hospital Josep Trueta en estado menos grave.

Por su parte, los mossos abrieron una investigación para tratar de localizar a los responsables, ya que el hombre que tuvo que ser evacuado quedó encerrado en su domicilio, donde se originó el incendio.

Fuentes de la policía catalana trasladan a Europa Press que los dos primeros detenidos fueron localizados poco después de los hechos, y el tercero unas horas más tarde, y los tres tenían antecedentes policiales.

Así, la magistrada ha decretado la libertad con comparecencias mensuales en el juzgado y orden de alejamiento de 100 metros y prohibición de comunicación con la víctima, y la causa sigue abierta por delitos de incendio y lesiones.