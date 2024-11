En libertad con medidas cautelares el mosso detenido por presunto vínculo con una banda criminal

Su abogado sostiene que en su casa no se hallaron "ni armas, ni dinero ni drogas"

El magistrado del Juzgado de Instrucción 4 de Sabadell (Barcelona) ha dejado en libertad con medidas cautelares al agente de la Unidad Central de Secuestros y Extorsiones (UCSE) de la División de Investigación Criminal (DIC) de los Mossos d'Esquadra detenido el pasado viernes por presuntos vínculos con una organización criminal, según han confirmado fuentes judiciales a Europa Press.

El agente pasó a disposición judicial el viernes, junto a dos personas más, y se acordó la prisión provisional para estos dos últimos, mientras que él ha quedado en libertad con comparecencias periódicas en los juzgados, retirada del pasaporte y prohibición de salida del territorio nacional.

La causa está abierta por cohecho, revelación de secretos por funcionario público, tráfico de drogas y organización criminal.

NIEGA VÍNCULOS CON LA BANDA

El abogado del despacho Vosseler que ha asumido la defensa del mosso, Álvaro Machado, ha precisado en un comunicado este martes que su cliente ha quedado en libertad "porque no tiene absolutamente nada que ver con las actividades delictivas de las personas con las que lo han relacionado".

Asimismo, añade que en el registro en su domicilio no se hallaron "ni armas, ni dinero ni drogas" y añade que la División de Asuntos Internos (DAI) de Mossos vuelve a estar, en sus palabras, en el punto de mira por señalar a agentes sin tener pruebas incriminatorias.

VENTA DE INFORMACIÓN

Según avanzó Europa Press, el mosso fue detenido el pasado viernes por la DAI por un presunto vínculo con una organización criminal.

En concreto, según ha precisado Vosseler Abogados, por una presunta venta de información policial a una banda de narcotraficantes asentada en Sabadell (Barcelona), un extremo que Machado sostiene que es "imposible" teniendo en cuenta los cortafuegos y controles internos de los Mossos.

"A día de hoy, si un agente no está autorizado expresamente en el SIP-PI (Sistema de Información de la Policia de la Generalitat) en una investigación concreta, no se posible acceder más allá de una matrícula y una dirección, unos datos que también obran en registros públicos, y por eso no pueden comprometer la seguridad colectiva", señala.