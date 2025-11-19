Un libro aborda los estados no reconocidos y su impacto en la seguridad internacional

BARCELONA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Universitat CEU Abat Oliba (CEU UAO) ha acogido la presentación del libro 'Estados no reconocidos y seguridad internacional. Derecho y Diplomacia en un mundo cambiante', una obra colectiva que aborda los estados no reconocidos y su impacto en la seguridad internacional, informa en un comunicado este miércoles.

Ha sido dirigido por el catedrático de Economía y director de la Cátedra de Estudios Mundiales 'Antoni Montserrat' de la CEU UAO, Juan Corona, y el profesor de Relaciones Internacionales y Estudios Políticos de la Universidad Internacional de La Rioja, Miguel Ángel Medina, y también participan expertos de Sciences Po Paris, la Universidad Carlos III y la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).

Publicado por Tirant lo Blanch, ofrece "una de las pocas aproximaciones en español" que combina análisis jurídico y geopolítico, y entre los autores se encuentran profesores de la UAO CEU, como Corona, Elena Palomares, Carmen Parra, Sergio Rodríguez, Loreto Segura, Francisco Villacampa y Jordi Xuclà.

Durante la presentación, Corona ha asegurado que se trata de "uno de los pocos libros editados en español sobre esta materia", un vacío bibliográfico que ha motivado a los autores a elaborar un análisis riguroso, actual y accesible.

El libro ofrece un análisis jurídico y geopolítico de los Estados no reconocidos, incluyendo convenciones internacionales, acuerdos y resoluciones de Naciones Unidas y factores históricos y territoriales; propone una taxonomía que permita comprender las distintas tipologías existentes; y presenta una decena de casos revelantes para el derecho y la seguridad internacionales.

Se abordan casos distribuidos por distintas regiones del mundo, que incluyen conflictos activos, disputas territoriales y territorios cuya situación jurídica genera tensiones políticas recurrentes, como la República Árabe Saharaui Democrática, Palestina, Abjasia u Osetia, así como regiones como Crimea, Lugansk o Donetsk.