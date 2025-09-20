Un libro de Borja Castelar explica cómo aprovechar la tecnología para salir adelante en el trabajo

BARCELONA 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

El formador y conferenciante Borja Castelar acaba de publicar el ensayo 'Power Skills' (Empresa Activa, de Ediciones Urano), donde explica cómo aprovechar al máximo la tecnología para salir adelante en un entorno profesional que cambia continuamente.

El libro de Castelar analiza cómo está impactando la IA en el empleo y cómo las habilidades blandas ('power skills'), el aprendizaje constante y la marca personal se están convirtiendo en claves para triunfar laboralmente, informa en un comunicado.

Castelar define las 'power skills' como habilidades no técnicas y sociales que ayudan a la persona a relacionarse consigo misma (el autoconocimiento y la inteligencia emocional, por ejemplo) y con los demás.

Expone casos reales, consejos y ejemplos para sacar el máximo partido a la tecnología, que evoluciona y hace evolucionar el entorno laboral.

El ensayo plantea así cómo se puede cambiar de mentalidad, potenciar las propias habilidades y crear una marca personal para destacar en un mercado competitivo.