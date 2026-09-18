Un libro homenajea al pintor Joan Hernández Pijuan dos décadas después de su muerte

Presentación del libro que homenajea al pintor Joan Hernández Pijuan dos décadas después de su muerte - EUROPA PRESS

BARCELONA, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Virreina Centre de la Imatge ha celebrado un debate este viernes para presentar el libro 'Complicitats - a Joan Hernández Pijuan', editado por el Ayuntamiento de Barcelona para reivindicar la vigencia del pintor catalán casi 21 años después de su muerte, el 28 de diciembre de 2005 a los 74 años.

Han participado el director del Macba, Valentín Roma, que encabezó el proyecto del libro; el director del Museo Patio Herreriano de Valladolid, Javier Hontoria; el diseñador gráfico y editor Salvador Saura (que diseñó la publicación con Pau Aguilar Amorós), y la responsable del Llegat Hernández Pijuan, su hija Elvira Hernández, moderados por la galerista Àngels de la Mota.

El libro incluye 32 textos que le evocan, encabezados por su mujer, Elvira Maluquer, seguida de los artistas Susana Solano, Carmen Calvo, Ignasi Aballí y Sergi Aguilar, el arquitecto Jordi Garcés, el diseñador Antoni Arola, la crítica de arte María de Corral, la periodista Montse Frisach, los galeristas Peter Dittmar y Carina Andres Thalmann y el curador de la Colección Ars Citerior, Javier B. Martín, entre otros, además de sus nietos.

VALENTÍN ROMA

Roma ha explicado que tuvo "relación de maestro" con él y que vio necesario un libro en que cada colaborador escribiese lo que quisiera, además de las muchos fotos que incluye.

Le recuerda como un hombre muy abierto cuando no todo el mundo era tan abierto, y que perteneció a una generación de muy buenos artistas, a los que se debe destacar: "Deberíamos hacer un poco más".

ELVIRA HERNÁNDEZ

Elvira Hernández, en nombre de la familia, ha explicado que el libro parte de que el también hijo del artista Mateu Hernández descubrió en Nueva York un libro similar sobre Richard Serra y sugirió tenerlo en cuenta: la mujer de Hernández Pijuan y Valentín Roma impulsaron entonces el proyecto.

También ha dicho que, después de 4 años de trabajo, prevén publicar en 2027 el catálogo razonado de 2.000 pinturas rehaciendo completamente la web actual sobre el artista, pero ha pedido mejores marcos juridicos y fiscales para procesos como este sobre conservar el patrimonio artístico.

JAVIER HONTORIA Y SALVADOR SAURA

Javier Hontoria no le conoció, ni conocía a su familia hasta hace 4 años, pero tenía clara la vigencia y referencia de su obra: al plantear la exposición 'Llaurats' sobre él en el Patio Herreriano (2024-25) descubrió el gran orden con que se conserva su obra desde el Llegat.

Su amigo Salvador Saura ha recordado que con 19 años empezó como su ayudante (que era 20 años mayor que él) y que el pintor le invitó a conocer a su familia y su estudio, que frecuentó, y se hicieron muy amigos.

Él y Aguilar han concebido un libro austero, con una selección de fotografías en su estudio (muchas, de Martí Gasull), y todo en blanco y negro, pese a la "exquisitez" del trato al color de Hernández Pijuan, ya que no es un libro para reflejar su obra, sino sobre él mismo.