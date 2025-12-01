Un libro de Javier Márquez Sánchez contrasta el gran cine político de los 70 con el mundo actual

Portada del libro - MUDDY WATERS BOOKS

BARCELONA, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

El periodista Javier Márquez Sánchez acaba de publicar el ensayo 'Las sombras del poder en 35 mm' (Muddy Waters Books), que analiza la trascendencia de grandes 'thrillers' políticos o conspiranoicos del cine de los años 70 y los contrasta con la actitud de cineastas y público actual, "en los días de las 'fake news".

En declaraciones a Europa Press, ha explicado que Occidente aún tenía en los 70 la ilusión de que un 'thriller' sobre corrupción agrietara la realidad, mientras que Occidente sólo conserva hoy la conciencia crítica, pero no la confianza en que una película cambie algo ante "Donald Trump, las 'fake news' y el resurgir de la ultraderecha".

El libro analiza cinematográfica e históricamente 'Z' (Francia-Argentina 1969), 'Punishment Park' (EEUU 1971), 'Acción ejecutiva' (EEUU 1973), 'Serpico' (EEUU-Italia 1973), 'La conversación' (EEUU 1974), 'El último testigo' (EEUU 1974), 'Los tres días del cóndor' (EEUU 1975), 'Todos los hombres del presidente' (EEUU 1976), 'Network, un mundo implacable' (EEUU 1976), 'Capricornio Uno' (EEUU 1978), 'El síndrome de China' (EEUU 1979) y 'Veredicto final' (EEUU 1982).

El autor no ve hoy un cine occidental ni un público fomentando películas como esas, aunque sí ve "chispazos: algunos directores siguen interrogando al poder, pero ya no desde la gran conspiración, sino desde el colapso moral o el agotamiento del sistema".

Aunque la ficción actual haya perdido ese papel del cine de los 70, Márquez Sánchez cree que esa función la heredan hoy el relato documental y el periodismo narrativo, con "un tipo de relato muy 'conspiranoico' en su lógica, aunque no siempre use esa palabra".

"MÁS ALLÁ DE OCCIDENTE"

Sólo encuentra ahora algunas películas sobre corrupción política, crisis climática y manipulación mediática, pero de manera más dispersa que antiguamente, con una excepción: "Más allá de Occidente, curiosamente, sí percibo más energía política".

Ve cineastas en América Latina, Asia y Oriente Medio que "miran al poder con una mezcla de rabia, ironía y desesperación muy cercana al espíritu de los 70": lo atribuye a que son lugares donde la democracia está en construcción o en derribo, dice, por lo que su cine aún conserva una urgencia que en Occidente se ha diluido.

En cuanto a España, considera que el cine de la democracia ha mirado mucho al poder (sobre todo a la corrupción y la Transición), pero casi siempre desde un modelo más realista o costumbrista que desde la conspiración: "Nos interesan más 'los de abajo' y las consecuencias que 'los de arriba' y el complot".

Márquez Sánchez (Sevilla 1978) ha sido subdirector de Cambio16, Esquire, Forbes y Tapas; colabora en varios medios; es autor de los ensayos 'Paul Simon y Art Garfunkel. Negociaciones y canciones de amor', 'Rat Pack. Viviendo a su manera', 'Elvis. Corazón solitario', 'Fuera de carta' (con Rodrigo Varona), 'A peseta por estampita', 'Uno de los vuestros', 'Honky Tonk Heroes, los forajidos de la música country' y las novelas 'La fiesta de Orfeo', 'Los rebeldes de Crow', 'Letal como un solo de Charlie Parker' (Premio Novelpol), 'Afilado como un blues a medianoche', 'La balada de Sam' y 'La ciudad de las almas tristes'.