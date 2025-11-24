El Liceu de Barcelona despide el domingo su producción 'La petita flauta màgica' tras 25 años

Archivo - Fachada del Gran Teatre del Liceu, a 29 de julio de 2025, en Barcelona, Cataluña (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gran Teatre del Liceu de Barcelona se despedirá este sábado y domingo de su producción 'La petita flauta màgica', con dirección escénica de Joan Font, tras 25 años, que coincide también con el 25 aniversario del Petit Liceu.

La última función, el domingo 30 de noviembre, culminará con una fiesta de despedida con sorpresas, detalles para el público y la participación de invitados especiales, en un homenaje a este montaje de ópera familiar, informa este lunes el Liceu en un comunicado.

Dirigida por Joan Font, de Comediants, y con la música de Mozart, esta adaptación ha sido un referente del teatro lírico en la programación familiar, con cerca de 400 funciones en el Liceu y más de 500.000 espectadores desde su estreno en marzo de 2001.

El espectáculo ha sido puerta de entrada a la ópera para diversas generaciones y el Liceu lo despide coincidiendo con el aniversario "con orgullo y agradecimiento".

El Liceu conmemora esta temporada el 25 aniversario del Petit Liceu, su proyecto pedagógico dirigido al público familiar y escolar, con una programación especial que se extenderá durante todo el año.

El teatro impulsa una temporada con 'La jove Aïda', de gira por Catalunya, la implicación del Cor y la Orquestra del Liceu, el viaje de la producción de David Selvas de 'La cuina de Rossini' a Colombia y la publicación de un libro ilustrado de Alberto Asensio.