El Liceu presenta una 'Manon Lescaut' inmigrante sin papeles en una producción de Àlex Ollé

Presentación de la ópera 'Manon Lescaut' en el Liceu de Barcelona con Asmik Grigorian - GRAN TEATRE DEL LICEU

BARCELONA 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gran Teatre del Liceu de Barcelona vuelve a programar la ópera 'Manon Lescaut' de Giacomo Puccini en una producción contemporánea firmada por Àlex Ollé en la que la protagonista se presenta como una inmigrante sin papeles en un mundo marcado por la explotación, la precariedad y la búsqueda de un futuro mejor.

La ópera en 4 actos, que se podrá ver del 17 de marzo al 1 de abril y que se estrenó en 2019 en la Ópera de Frankfurt (Alemania), está protagonizada por la soprano Asmik Grigorian y cuenta con la dirección musical de Josep Pons, y el director artístico del Liceu, Víctor García de Gomar, la ha considerado una "metáfora" de la actualidad.

La puesta en escena de Ollé sitúa la ópera en un contexto contemporáneo, con unas proyecciones iniciales en la que Manon y su hermano cruzan la valla fronteriza y entrando a Europa como inmigrantes sin papeles, donde la protagonista acaba trabajando en un 'pole dance' de un club nocturno y pasa por un centro de internamiento para extranjeros.

Ollé ha destacado las dotes de actriz, además de ser "una de las mejores cantantes de la actualidad", de Asmik Grigorian, y ha dicho que desde el principio, con el vestuario de Lluc Castells y la escenografía de Alfons Flores, han querido una escenografía hiperrealista.

Los cuatro actos transcurren en espacios opresivos, el primero en una estación de autobuses donde se insinúa que Manon puede ser víctima de una red de tráfico de mujeres, con un Geronte dispuesto a pagar por ella; en el segundo, la casa de Geronte se convierte en un entorno de degradación y abuso; el tercero, en una prisión, y el cuarto, en un desierto.

Grigorian ha destacado que en esta versión contemporánea del 'Manon Lescaut' "los sentimientos son los mismos" que cuando se escribió, y ha dicho que comprende perfectamente la forma de actuar de la protagonista.

'Manon Lescaut' se estrenó en 1893 en el Teatro Reggio de Turín y está basada en la obra 'L'histoire du chevalier des Grieux et Manon Lescaut', del abad Prévost, que también fue la inspiración para la opera 'Manon' de Jules Massenet.