Licitadas las obras para transformar la C-12 en vía 2+1 entre Amposta y Vinallop (Tarragona)

TARRAGONA 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat ha licitado por 21,6 millones de euros las obras para transformar en una vía 2+1 la C-12 entre Amposta y Vinallop (Tarragona), informa en un comunicado este jueves.

El tramo tiene una longitud de ocho kilómetros y está previsto que las obras empiecen en otoño y se alarguen durante 26 meses.

Las obras permitirán ensanchar la carretera actual en cuatro tramos --dos por sentido--, para incorporar un tercer carril que irá alternando su sentido para habilitar tramos de adelantamiento seguros, siempre con una separación reforzada entre ambos sentidos de circulación.