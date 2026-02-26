Licitadas las obras para transformar la C-12 en vía 2+1 entre Amposta y Vinallop (Tarragona)

Publicado: jueves, 26 febrero 2026 11:21
TARRAGONA 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat ha licitado por 21,6 millones de euros las obras para transformar en una vía 2+1 la C-12 entre Amposta y Vinallop (Tarragona), informa en un comunicado este jueves.

El tramo tiene una longitud de ocho kilómetros y está previsto que las obras empiecen en otoño y se alarguen durante 26 meses.

Las obras permitirán ensanchar la carretera actual en cuatro tramos --dos por sentido--, para incorporar un tercer carril que irá alternando su sentido para habilitar tramos de adelantamiento seguros, siempre con una separación reforzada entre ambos sentidos de circulación.

