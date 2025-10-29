Licitados 2 estudios para mejorar la conexión entre Barcelona y el Vallès (Barcelona)

El secretario de Movilidad e Infraestructuras de la Generalitat, Manel Nadal, en el Parlament - GENERALITAT

BARCELONA, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Movilidad e Infraestructuras de la Generalitat, Manel Nadal, ha anunciado este miércoles en el Parlament la licitación de dos estudios para mejorar la conectividad entre Barcelona y el Vallès (Barcelona).

En concreto, la Generalitat licitará esta semana la redacción del estudio de mejora de la capacidad y conectividad ferroviaria entre el Vallès y el Barcelonès Nord y el estudio informativo de la Ronda Nord de los sistemas urbanos de Terrassa, Sabadell y Castellar del Vallès (Barcelona).

En cuanto a la Ronda Nord, el secretario ha añadido que el Govern complementará los estudios que ha impulsado con otros dos, uno de integración paisajística y otro de movilidad.

En el ámbito ferroviario, el secretario también ha puesto de relieve la reciente autorización del convenio de dos intercambiadores entre las líneas de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) y de Rodalies en Sant Cugat del Vallès (Barcelona).

Por otro lado, Nadal ha anunciado que el Govern actualizará y prolongará el Pla Específic de Mobilitat del Vallès (Pemv) con medidas hasta 2030, un documento que incluye en estos momentos unas 70 actuaciones por valor de 2.800 millones de euros hasta 2026.