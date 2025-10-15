Licitan las obras para finalizar la primera fase de urbanización del Logis Montblanc (Tarragona).

TARRAGONA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La empresa de la Generalitat Cimalsa ha licitado las obras para finalizar la primera fase de la urbanización del Logis Montblanc, en Tarragona, por un valor de más de 2,2 millones de euros, más IVA, y una duración prevista de los trabajos de 8 meses, informa en un comunicado este miércoles.

El Logis Montblanc es un centro logístico de 81 hectáreas con una reserva de suelo para una terminal ferroviaria para garantizar la multimodalidad y sus obras empezaron en 2023, a fin de que disponga de 395.000 m2 destinados a parcelas logísticas e industriales.

La empresa Bonpreu ha comprado una parcela de 19 hectáreas en esta primera fase para instalar en ella su centro logístico del sur de Catalunya.

Esta licitación, abierta una vez aprobada la segunda modificación del plan parcial por parte de la Comisión de Urbanismo del Camp de Tarragona, está activa en la Plataforma de Serveis de Contractació Pública y el plazo de presentación de propuestas de hasta las 13 horas del próximo 11 de noviembre.

Se ha abierto en el momento en el que se ha dado luz verde a la reordenación de la vialidad interna del polígono logístico, un cambio que "mejora la distribución de las parcelas disponibles y también la circulación interna del sector".