El líder del centro aragonés de Reus: "No he repartido más que papeles de color azul"

Una premiada vio el viernes en el cine 'Si yo fuera rico', sobre un hombre al que le toca la lotería

El presidente de el Centro Aragonés El Cachirulo en Reus (Tarragona), José Allueva, ha explicado este sábado que las participaciones del primer premio del Gordo repartidas por la asociación han llegado a muchas personas de Reus y Salou (Tarragona), y ante el entusiasmo de vecinos y prensa ha precisado: "No he repartido más que papeles de color azul".

El centro adquirió 80 series en la administración de lotería de Salou (Tarragona) que vendió el 26.590, que El Cachirulo distribuyó mayoritariamente entre vecinos que, a su vez, vendieron alguna participación en pueblos de Aragón donde veranean, ha explicado Allueva a la prensa.

Cada una de las participaciones repartidas supone un premio de 100.000 euros, y a lo largo de la mañana varios vecinos del barrio agraciados en el sorteo se han ido acercando a la sede para celebrarlo.

En la administración, en el número 17 de la calle Ample de Reus, familias, amigos y conocidos han brindado y han descorchado algunas botellas de cava mientras se felicitaban unos a otros y coreaban: '¡Cachirulo, Cachirulo!'.

LOS PREMIADOS

Uno de los agraciados, Pedro, ha celebrado que "tras 40 años pasando por delante del centro cada día al ir al trabajo, ya era hora" de que tocara un premio del sorteo, y ha explicado que gran parte de los asociados de El Cachirulo son jubilados.

El premio también ha alcanzado a su hija Raquel, que ha explicado a Europa Press que fue su padre quien le dio la noticia, y que ha caído en un barrio donde "la gente lo necesita".

"Ayer con los niños fuimos a ver la película 'Si yo fuera rico', y les dijimos que lo importante no es el dinero. Y hoy me dice mi hijo: "Mamá, ¿no decías que lo importante no era el dinero?", ha relatado.

Sílvia, también premiada, ha dicho que van a celebrar el premio y más en fechas navideñas, aunque "sin hacer locuras, administrando bien el dinero".

Varias de las personas que habían comprado una participación son jubilados, y uno de ellos, Ismael, ha explicado a la prensa que ha vendido 12 talonarios "puerta a puerta", como en su día hizo su suegro, que inició la tradición de vender participaciones.

Esta mañana, ha detallado, algunos de los vecinos le han "perseguido" por la calle preguntándole si les había tocado, y alguno le ha llamado lamentándose de no haberle comprado ninguna participación.

UNA LLAMADA

El presidente de El Cachirulo ha sabido que el Gordo había caído en la asociación por la llamada de un amigo, alrededor de las 9.30 horas, que le ha dicho que el número que tenía había sido premiado y que se lo había dado él.

Después ha recibido más llamadas, también de medios, y ha verificado por Internet que el primer premio hubiera caído en el 26.590, número que ellos empezaron a repartir a través de participaciones en julio.